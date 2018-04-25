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Политики Литвы склоны передать вопрос дотаций школ мэриям –премьер

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TOP,Новости,Образование,Политика

Политики Литвы склоны передать вопрос дотаций школ мэриям –премьер

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Представители политических партий Литвы склоны передать администрирование целевых дотаций школ муниципальным администрациям, а дискуссии о национальном соглашении в сфере политики образования перейдут в сейм, заявил премьер Саулюс Сквернялис. 

«Политические партии высказываются за передачу этой функции самоуправлению. Я не вижу здесь больших противоречий», – сказал журналистам глава правительства.

Для дискуссий партий вынесены два варианта –  передать школы, за исключением начальных, в управление государством на ограниченное время, после чего снова восстановить их подведомственность, или же передать администрирование и распределение адресных дотаций самоуправлениям.

С. Сквернялис согласился с мнением некоторых партий, что дискуссия по национальному соглашению далее должна перейти в сейм. 

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По его словам, партии, подписавшие соглашение, докажут, что их заботит не только риторика предстоящих парламентских выборов, но и общие дела в сфере образования. 

Председатель правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис после встречи в правительстве отметил, что соглашение может быть подписано до конца весенней сессии, а если компромисс не будет найден, то по документу могут договориться только правящие.

Р. Карбаускис также призвал не реформировать школьную сеть только в поиске экономии дополнительных средств. 

Представитель правящих «социал-трудовиков» Ирена Шяулене отметила, что соглашение требуется для того, чтобы сфере образования «не приходилось жить от выборов до выборов». 

Однако лидер оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен сказала, что документ может быть подписан только после парламентских выборов, которые состоятся в октябре. 

«Я полагаю, что до выборов, подписать нереально. Его (соглашение) можно оценивать как декларацию не свершенных дел, и это не должно стать прикрытием того, что не сделали нынешние правящие», – сказала парламентарий.

Оппозиционный консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила, что партия ждет, когда проект соглашения появится в сейме. 

Эксперты уже много лет обращают внимание на то, что между литовскими городами и сельскими населенными пунктами есть большая разница в доступности качественных услуг образования и результатов обучения. 

Согласно проекту, представленному премьером, государство применит интервенционные меры по реформированию самых слабых школ и выделит им целевое финансирование. 

В соглашении предлагается закрепить, что до 2022 года в школах, осуществляющих программы основного и среднего образования, откажутся от объединенных классов. 

Партиям также предлагается договориться о повышении количества детей, посещающих дошкольные учреждения в сельских местностях, чтобы к 2025 году дошкольное образование охватило бы 95% детей до трех лет. Планируется сократить срок введения обязательного воспитания до 2028 года, а на основе оправдавшейся практике государств ЕС, продлить начальное воспитание до шести лет.  

Для реализации этих целей партиям предлагают договориться о повышении финансирования системы образования до 6% внутреннего валового продукта к 2030 году. 

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