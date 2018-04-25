Политики Литвы склоны передать вопрос дотаций школ мэриям –премьер

По его словам, партии, подписавшие соглашение, докажут, что их заботит не только риторика предстоящих парламентских выборов, но и общие дела в сфере образования.

Председатель правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» Рамунас Карбаускис после встречи в правительстве отметил, что соглашение может быть подписано до конца весенней сессии, а если компромисс не будет найден, то по документу могут договориться только правящие.

Р. Карбаускис также призвал не реформировать школьную сеть только в поиске экономии дополнительных средств.

Представитель правящих «социал-трудовиков» Ирена Шяулене отметила, что соглашение требуется для того, чтобы сфере образования «не приходилось жить от выборов до выборов».

Однако лидер оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нельсен сказала, что документ может быть подписан только после парламентских выборов, которые состоятся в октябре.

«Я полагаю, что до выборов, подписать нереально. Его (соглашение) можно оценивать как декларацию не свершенных дел, и это не должно стать прикрытием того, что не сделали нынешние правящие», – сказала парламентарий.

Оппозиционный консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене отметила, что партия ждет, когда проект соглашения появится в сейме.

Эксперты уже много лет обращают внимание на то, что между литовскими городами и сельскими населенными пунктами есть большая разница в доступности качественных услуг образования и результатов обучения.

Согласно проекту, представленному премьером, государство применит интервенционные меры по реформированию самых слабых школ и выделит им целевое финансирование.

В соглашении предлагается закрепить, что до 2022 года в школах, осуществляющих программы основного и среднего образования, откажутся от объединенных классов.

Партиям также предлагается договориться о повышении количества детей, посещающих дошкольные учреждения в сельских местностях, чтобы к 2025 году дошкольное образование охватило бы 95% детей до трех лет. Планируется сократить срок введения обязательного воспитания до 2028 года, а на основе оправдавшейся практике государств ЕС, продлить начальное воспитание до шести лет.

Для реализации этих целей партиям предлагают договориться о повышении финансирования системы образования до 6% внутреннего валового продукта к 2030 году.