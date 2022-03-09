Политики призывают закрыть двери российскому и белорусскому спорту

Россия и Беларусь не должны допускаться к проведению или претендовать на проведение каких-либо международных спортивных мероприятий, говорится в заявлении почти 40 министров и политиков Европейского Союза (ЕС) и других стран, ответственных за спортивную политику.
В нем также указано, что спортсменам, командам, непосредственно представляющим Россию и Беларусь в национальных сборных, следует запретить соревноваться в других странах.
«Этот принцип должен применяться и к спортивным организациям в этих странах, например, к российским или белорусским футбольным или другим спортивным клубам», — сообщило литовское Министерство образования, науки и спорта.
Резолюцию подписали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Словакии, Польши, Норвегии, Новой Зеландии, Литвы, Латвии, Эстонии, Кореи, Японии, Канады, Австралии и других стран, говорится в сообщении министерства, опубликованном в среду.
Кроме того, резолюция призывает по возможности ограничить спонсорство спорта или другое финансирование из источников, связанных с Россией или Беларусью.
«В этой совместной резолюции мы говорим, что спортсменам из России, как и Беларуси, нет места в мировом спортивном сообществе. Это сообщение важно для спортивных организаций, а также для российских и белорусских спортсменов, которые смирились с преступной деятельностью своих стран. Я надеюсь, что наше послание вдохновит спортсменов из этих стран на гражданские инициативы, чтобы остановить российскую агрессию в Украине», — заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.
Министры, подписавшие резолюцию, призывают все международные спортивные федерации и организации одобрить эти принципы, благодарят тех, кто уже сделал это, призывают международное спортивное сообщество проявить солидарность с украинским народом и поддержать преемственность украинского спорта.
После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, министр Шюгждинене обратилась к литовским спортивным федерациям, клубам и спортсменам с призывом разорвать все спортивные отношения с Россией и Беларусью, не участвовать в соревнованиях в этих странах и не принимать представителей этих страны. Многие спортивные организации, клубы и спортсмены страны отказались от соревнований с представителями агрессоров.
Министр также призвал руководителей баскетбольной Евролиги прекратить отношения с российскими командами. В тот же день Евролига приняла решение об исключении российских клубов из турнира Евролиги на неопределенный срок.
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