Политики призывают закрыть двери российскому и белорусскому спорту

Резолюцию подписали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Словакии, Польши, Норвегии, Новой Зеландии, Литвы, Латвии, Эстонии, Кореи, Японии, Канады, Австралии и других стран, говорится в сообщении министерства, опубликованном в среду.

Кроме того, резолюция призывает по возможности ограничить спонсорство спорта или другое финансирование из источников, связанных с Россией или Беларусью.

«В этой совместной резолюции мы говорим, что спортсменам из России, как и Беларуси, нет места в мировом спортивном сообществе. Это сообщение важно для спортивных организаций, а также для российских и белорусских спортсменов, которые смирились с преступной деятельностью своих стран. Я надеюсь, что наше послание вдохновит спортсменов из этих стран на гражданские инициативы, чтобы остановить российскую агрессию в Украине», — заявила министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене.

Министры, подписавшие резолюцию, призывают все международные спортивные федерации и организации одобрить эти принципы, благодарят тех, кто уже сделал это, призывают международное спортивное сообщество проявить солидарность с украинским народом и поддержать преемственность украинского спорта.

После того, как Россия начала военное вторжение в Украину, министр Шюгждинене обратилась к литовским спортивным федерациям, клубам и спортсменам с призывом разорвать все спортивные отношения с Россией и Беларусью, не участвовать в соревнованиях в этих странах и не принимать представителей этих страны. Многие спортивные организации, клубы и спортсмены страны отказались от соревнований с представителями агрессоров.

Министр также призвал руководителей баскетбольной Евролиги прекратить отношения с российскими командами. В тот же день Евролига приняла решение об исключении российских клубов из турнира Евролиги на неопределенный срок.

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