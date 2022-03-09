Россия стала самой подсанкционной страной в мире

Соучредитель Castellum.ai Питер Пятецкий назвал такое количество санкций финансовой ядерной войной и крупнейшим санкционным событием в истории. При этом Россия «менее чем через две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника».

Ранее наибольшее количество санкций в мире было наложено на Иран – 3616 — в основном за его ядерную программу и поддержку терроризма.

После России и Ирана в список наиболее подпадающих под санкции входят Сирия, Северная Корея, Венесуэла, Мьянма и Куба.

К слову, свежии санкции против России ввела Япония. Сегодня стало известно, что в «черный» список вошли, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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