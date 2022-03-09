Статистика COVID-19 в Литве: 6806 новых случаев, 11 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 тыс. 806 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5 тыс. 737 случаев были первичным заражениями, 1064 – вторичным и пять пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1390 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 70 – в реанимации.