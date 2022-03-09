Статистика COVID-19 в Литве: 6806 новых случаев, 11 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 тыс. 806 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 11 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5 тыс. 737 случаев были первичным заражениями, 1064 – вторичным и пять пациентов заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1390 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 70 – в реанимации.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели хотя бы один раз 945 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человека.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2350,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 48,3%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Из 11 скончавшихся пять были полностью привитыми. Все скончавшиеся были старше 70 лет.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено