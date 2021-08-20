Полномочия и запреты

После того, как мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил о заключении брака с архитектором Гилмой-Теодорой Гилите, выяснилось, что ее компания выиграла в ряде конкурсов Вильнюсского муниципалитета. На минувшей неделе мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс прервал отпуск и возвратился на один день в Вильнюс, где дал пресс-конференцию, в ходе которой попытался опровергнуть предъявленные ему обвинения в конфликте интересов.
О том, что компания Гилите DO Architects выигрывает конкурсы муниципалитета, мы уже сообщали. Стало также известно, что в конкурсах “везет” и компании Portalas, принадлежащей двоюродному брату супруги мэра Бенедиктасу Гилису. Как выяснилось, он являлся одним из самых щедрых спонсоров предвыборной кампании мэра.
По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, если бы в такую ситуацию, как у Шимашюса, попал кто-то из министров, он бы лишился поста. «Скажу откровенно – об этом браке я узнала из сообщения мэра в Фейсбуке. Как теперь оценивать все, что происходило в муниципалитете? У нас есть структуры, которые занимаются вопросами конфликта интересов, они оценят это и примут решения», – сказала в интервью телевидению Lietuvos rytаs Шимоните.
По ее словам, если бы подобное случилось с кем-то из министров, она решила бы ситуацию в соответствии со своими принципами и стандартами. «Я бы оценила по своей шкале, мне не нужны комиссии по этике. Конечно, я все эти факты не могу комментировать. Я жительница Вильнюса, до меня доходят разные слухи, я знаю, что есть компании, чьи решения часто фигурируют, но, может, они прозрачно побеждают в конкурсах – не могу это утверждать априори», – сказала Шимоните.
Однако она заметила, что оказавшийся в такой ситуации министр не смог бы продолжать работу. «Если сложить все эти обстоятельства, даже если бы все было законно и объяснимо, то в случае, например, с представителем правительства это вызвало бы большой вопрос. Быть может, не осуждала бы этого человека, поскольку для этого не было бы повода, но я бы посчитала, что это самому человеку мешало бы работать», – заметила премьер.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ