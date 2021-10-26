Полномочия Меркель на посту канцлера закончились

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Во вторник, 26 октября, спустя месяц после парламентских выборов в ФРГ Бундестаг 20-го созыва собрался на учредительное заседание. В этот же день официально завершились полномочия канцлера Германии Ангелы Меркель. Но она останется на должности до избрания нового, сообщает Тagesspiegel.

Отмечается, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Меркель продолжить исполнять полномочия до избрания нового канцлера.

Срок полномочий канцлера Германии официально заканчивается на сегодняшнем учредительном заседании парламента. Канцелярия президента Штайнмайера уже сообщила, что сегодня он вручит свидетельства об увольнении членам федерального правительства.

Но статья 69 Основного Закона предусматривает, что федеральный президент может просить канцлера и ее министров продолжить работать, пока не будет назначен преемник. При этом ни канцлер, ни министры не могут отказаться.

Бундестаг нового созыва уже выбрал нового председателя. Им стала социал-демократ Бербель Басс. За нее проголосовали 576 депутатов, сообщает Укринформ.Против было 90 парламентариев, воздержались 58. Басс стала третьей женщиной на этом посту в истории страны. Бербель Басс, которой исполнилось 53 года, является депутатом Бундестага с 2009 года.

Как известно, на прошедших 26 сентября выборах победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, Союз-90/зеленые — 14,8%, правопопулистская Альтернатива для Германии — 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.