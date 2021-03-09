Положение бизнеса во время второго карантина ухудшилось — долги Содре

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В первые месяцы этого года количество долгов фонду Социального страхования Литвы (Sodra), приходящихся на одного предпринимателя, значительно выросло в секторах промышленности и строительства, ориентированных на внутренний и экспортные рынки.

Вероятно, что в наибольшей степени это связано со вторым карантинным режимом, считают аналитики, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.