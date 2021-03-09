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Положение бизнеса во время второго карантина ухудшилось — долги Содре

Фото pixabay.com

В первые месяцы этого года количество долгов фонду Социального страхования Литвы (Sodra), приходящихся на одного предпринимателя, значительно выросло в секторах промышленности и строительства, ориентированных на внутренний и экспортные рынки.

Вероятно, что в наибольшей степени это связано со вторым карантинным режимом, считают аналитики, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. 

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Подсчеты компании Creditreform Lietuva свидетельствуют о том, что во время второго карантина, по сравнению с первым, долг Фонду соцстрахования, приходящийся на одного работодателя, вырос в 4,6 раза – с 323 евро в прошлом году до 1493 евро в феврале этого года.

В январе, по сравнению с декабрем, долг сократился лишь на 0,1%, а в феврале, по сравнению с январем, вырос уже на 4,2%.

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Директор Creditreform Lietuva Саулюс Жилинскас заявил, что это означает. что состояние бизнеса ухудшилось в секторах как связанных с экспортом, так и с внутренним потреблением.

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