Положение бизнеса во время второго карантина ухудшилось — долги Содре

В первые месяцы этого года количество долгов фонду Социального страхования Литвы (Sodra), приходящихся на одного предпринимателя, значительно выросло в секторах промышленности и строительства, ориентированных на внутренний и экспортные рынки.
Вероятно, что в наибольшей степени это связано со вторым карантинным режимом, считают аналитики, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Подсчеты компании Creditreform Lietuva свидетельствуют о том, что во время второго карантина, по сравнению с первым, долг Фонду соцстрахования, приходящийся на одного работодателя, вырос в 4,6 раза – с 323 евро в прошлом году до 1493 евро в феврале этого года.
В январе, по сравнению с декабрем, долг сократился лишь на 0,1%, а в феврале, по сравнению с январем, вырос уже на 4,2%.