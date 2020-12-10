Польша и Венгрия пошли на уступки ЕС – Bloomberg

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Власти Польши и Венгрии согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС. Соглашение об отказе блокировать семилетний бюджет на 2021-2027 годы было достигнуто благодаря компромиссу между Варшавой, Будапештом и Берлином, пишет Bloomberg.

Польша и Венгрия сообщили, что снимают свое вето на утверждение бюджетного плана Евросоюза объемом в 1,07 триллиона евро и Фонда восстановления ЕС на 750 миллиардов евро.

Теперь сделку должны представить главам остальных государств-членов ЕС и утвердить на саммите в Брюсселе 10-11 декабря. Суть соглашения пока не раскрывается.