Польша и Венгрия пошли на уступки ЕС – Bloomberg

Власти Польши и Венгрии согласились разблокировать бюджет и фонд восстановления ЕС. Соглашение об отказе блокировать семилетний бюджет на 2021-2027 годы было достигнуто благодаря компромиссу между Варшавой, Будапештом и Берлином, пишет Bloomberg.
Польша и Венгрия сообщили, что снимают свое вето на утверждение бюджетного плана Евросоюза объемом в 1,07 триллиона евро и Фонда восстановления ЕС на 750 миллиардов евро.
Теперь сделку должны представить главам остальных государств-членов ЕС и утвердить на саммите в Брюсселе 10-11 декабря. Суть соглашения пока не раскрывается.
Сообщалось, что Венгрия и Польша наложили на готовящийся бюджет ЕС вето из-за механизма, который связывает выделение финансирования со стороны союза с верховенством закона.
Ранее сообщалось, что Европарламент раскритиковал семилетний бюджет ЕС. Евродепутаты назвали сокращение финансирования различных программ неприемлемым и пригрозили не дать своего согласия
Позже стало известно, что Евросоюз увеличил бюджет из-за пандемии коронавируса. Большая часть выделенных средств будет использована для преодоления экономических последствий пандемии.korrespondent.net