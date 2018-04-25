Япония предоставит технологию, а Польша — инфраструктуру для строительства и обслуживания электростанции.
В течение нескольких лет Польша и Япония намерены совместно построить высокотемпературный ядерный реактор HTR. Япония предоставит технологию, а Польша — инфраструктуру для строительства и обслуживания электростанции. Созданный совместными усилиями реактор можно будет продавать другим странам, сообщает Польское радио.
Глава японской экономики и промышленности выступил с речью на встрече премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с польскими и японскими предпринимателями в Токио.
«Я искренне надеюсь, что японские технологии и ноу-хау в сфере строительства и обслуживания атомной электростанции будут использованы при создании ядерного реактора в Польше», — сказал японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма. Он добавил, что на данный момент в Японии прошли обучение тысяча человек из Польши, которые ознакомились с обслуживанием АЭС.
Заместитель министра науки и высшего образования Польши Гжегож Вроха, который сопровождает премьер-министра во время визита в Японию, заявил, что ядерный реактор мощностью около 200 мегаватт будет соответствовать требованиям быстро развивающейся польской промышленности. Он добавил, что польско-японские переговоры о создании реактора продолжаются уже несколько лет. Замминистра заверил, что при создании реактора будет использоваться самая современная технология, которая уже распространена в Японии и является безопасной для окружающей среды.
Национальный центр ядерных исследований и развития Польши и японское Агентство по ядерной энергетике заключили соглашение касательно совместной реализации данного проекта.
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