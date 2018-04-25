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Япония предоставит технологию, а Польша — инфраструктуру для строительства и обслуживания электростанции.

В течение нескольких лет Польша и Япония намерены совместно построить высокотемпературный ядерный реактор HTR. Япония предоставит технологию, а Польша — инфраструктуру для строительства и обслуживания электростанции. Созданный совместными усилиями реактор можно будет продавать другим странам, сообщает Польское радио.

Глава японской экономики и промышленности выступил с речью на встрече премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с польскими и японскими предпринимателями в Токио.

«Я искренне надеюсь, что японские технологии и ноу-хау в сфере строительства и обслуживания атомной электростанции будут использованы при создании ядерного реактора в Польше», — сказал японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма. Он добавил, что на данный момент в Японии прошли обучение тысяча человек из Польши, которые ознакомились с обслуживанием АЭС.