Польша обратится в международный трибунал в связи с Катынской трагедией

Фото пресс-службы Канцелярии Президента Республики Польша

Польша обратится в международный трибунал в связи с совершенной в 1940 году Катынской трагедией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда. Он сказал, что преступление геноцида не имеет срока давности: «Поэтому я буду обращаться для представления этого преступления в международные суды».

По словам главы государства, в ближайшее время в этом направлении будут предприняты соответствующие шаги. Он не уточнил, в какой конкретный суд будет сделано обращение в связи с убийством более 21 тыс. польских офицеров и представителей интеллигенции.