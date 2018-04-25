Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд за СП-2

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Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) выписало миллиардный штраф Газпрому и пяти европейским компаниям за сотрудничество в проекте Северный поток-2. Об этом заявил в среду, 7 октября, глава управления Томаш Хрустный, пишет ТАСС.

«Мы узаконили процесс, касающийся строительства и финансирования газопровода Северный поток-2. Расследование проводилось скрупулезно», — сказал он.

По его итогам на пять компаний «наложен общий штраф в размере 385 млн злотых ($100 млн), Газпром был оштрафован на 29 млрд злотых ($7,6 млрд).

«В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор [о строительстве]», — заявил Хрустный и пояснил, что компании могут оспорить решение регулятора.

Он отметил, что строительство газопровода нарушает польское антимонопольное законодательство.

Напомним, в августе антимонопольный регулятор Польши оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (около 50 миллионов евро) по делу строительства газопровода Северный поток-2. Компанию оштрафовали за отказ предоставлять документы для расследования финансирования строительства.