Польша ослабила карантин для украинских заробитчан

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Украинские сезонные работники в Польше смогут начать работать без соблюдения двухнедельного карантине. Об этом заявил министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский, передает RMF24 в четверг, 21 мая.

«Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу», — сказал Ардановский.

По словам министра, нехватка сезонных работников в связи с пандемией поражает страны на западе Европы, а его ведомство пытается помочь польским фермам в решении этой проблемы.

В частности, были введены существенные послабления для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые приезжают на сельхозпредприятия, могут во время карантина выполнять работу с первого дня пребывания, чего нет в других отраслях.

Ардановский добавил, что из государственных средств нельзя проводить тестирование иностранных работников на коронавирус, потому что это было бы незаконной государственной помощью.

Наконец, он призвал поляков, которые в данный момент не работают, рассмотреть возможность работы по сбору урожая.

«Это элемент солидарности с фермерами, это также элемент сбора тех урожаев, которые Провидение дало нам, а также предотвращения дефицита продовольствия, особенно ценного, и повышение цен в магазинах», — резюмировал Ардановский.

Напомним, что ранее в Польше прогнозировали катастрофу без украинцев. В Польше сейчас потребность в «сотнях тысяч» сезонных работниках из Украины. Без них может пропасть урожай.