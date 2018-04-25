Премьер С.Сквярнялис: нет правовых оснований пересмотреть бюджет

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис еще раз повторил, что пока нет оснований пересматривать госбюджет.

Он заверил, что для этого нет правовых оснований, однако не исключил, что это может произойти позднее.

«Нужно иметь правовые основания. (…) Никому не стоит ничего опасаться (…). Все расходы, которые есть, учтены. Если потребуется интервенция для бюджета этого года, говоря о долгосрочных обязательствах, все будет сделано», – сказал премьер парламентариям в четверг, отвечая на претензии лидера консерваторов в связи с промедлением уточнений бюджета.

Премьер утверждает, что поправки к бюджету будут представлены сейму, когда это будет необходимым: «Когда увидим, что есть необходимость и потребность в этих изменениях, то в этот зал придут».

Министр финансов Вилюс Шапока также заверяет, что пока нет потребности в уточнении бюджета этого года.

Между тем, председатель правления Банка Литвы Витас Василяускис заявляет, что финансовая помощь властей жителям и бизнесу, пострадавшим от коронавируса, должна быть «перенесена в бюджет». Уточнить бюджет этого года правительство призывают и оппозиционные политики.