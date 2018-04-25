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Польша отправила рождественские посылки полякам в Литве

  • Фото из открытых источников

В третий раз проходит акция «Польша помнит о тебе», в рамках которой самые нуждающиеся поляки, проживающие, прежде всего, в Тракае и окрестностях этого города, получают продукты питания и вещи первой необходимости, сообщает Польское радио.

Поляки, проживающие на Литве, получат рождественские посылки. В третий раз проходит акция «Польша помнит о тебе», в рамках которой самые нуждающиеся поляки, проживающие, прежде всего, в Тракае и окрестностях этого города, получают продукты питания и вещи первой необходимости.

Акцию «Польша помнит о тебе» несколько лет назад инициировал Тракайский районный отдел Союза поляков в Литве и директор Дома культуры в Тракае Эдвард Кейзик. Ее главным спонсором является Фонд «Помощь полякам на Востоке».

Эдвард Кейзик отмечает, что цель акции – показать, что Польша не забывает о жителях этой части Литвы. Это своего рода продвижение Польши.

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«Одно из правил этой акции – товар должен быть польский, чтобы налог вернулся в Польшу», — сказал Эдвард Кейзик. Он добавляет, что «в этой посылке есть предметы первой необходимости, а также праздничные продукты, такие как пирожные, конфеты, торты — то, что пригодится во время праздников».

В этом году впервые нашлись дополнительные средства на зимнюю одежду и обувь. «Таких посылок в этом году в два раза больше, чем раньше», — отмечает Эдвард Кейзик. В общей сложности было выслано 200 продуктовых наборов и 50 комплектов одежды.

Тракай — небольшой живописный город, расположенный на озерах. Он известен замком на острове, который был построен в XIV-XV веке и восстановлен в прошлом веке.

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