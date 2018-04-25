Польша отправила рождественские посылки полякам в Литве

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В третий раз проходит акция «Польша помнит о тебе», в рамках которой самые нуждающиеся поляки, проживающие, прежде всего, в Тракае и окрестностях этого города, получают продукты питания и вещи первой необходимости, сообщает Польское радио.

Поляки, проживающие на Литве, получат рождественские посылки. В третий раз проходит акция «Польша помнит о тебе», в рамках которой самые нуждающиеся поляки, проживающие, прежде всего, в Тракае и окрестностях этого города, получают продукты питания и вещи первой необходимости.

Акцию «Польша помнит о тебе» несколько лет назад инициировал Тракайский районный отдел Союза поляков в Литве и директор Дома культуры в Тракае Эдвард Кейзик. Ее главным спонсором является Фонд «Помощь полякам на Востоке».

Эдвард Кейзик отмечает, что цель акции – показать, что Польша не забывает о жителях этой части Литвы. Это своего рода продвижение Польши.