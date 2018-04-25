Польша передает гуманитарную помощь Беларуси для борьбы с COVID-19

Фото Посольство РБ в Польше

Дезинфицирующие, антисептические средства и хирургические маски для борьбы с распространением эпидемии COVID-19 отправлены из Польши в Беларусь, передает Польское радио.

Груз с гуманитарной помощью — дезинфицирующие средства (50 тыс. литров), антисептические средства (30 тыс. литров) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с распространением эпидемии COVID-19 — отправился 23 апреля из Варшавы и 24 апреля прибудет в Беларусь.

В официальной передаче гуманитарной помощи принял участие Посол Республики Беларусь в Республике Польша Владимир Чушев, комендант Государственной противопожарной службы Анджей Бартковяк, а также заместители министра государственных активов и министра иностранных дел Мацей Малецкий и Марцин Пшидач.

Планируется прибытие груза в Минск 24 апреля в 14:00 на территорию предприятия «Белмедтехника» по адресу: ул. Асаналиева, 31. В церемонии передачи даров примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь Артур Михальский.

Дарителями являются государственные предприятия и Министерство здравоохранения Польши, а в качестве посредника при передаче выступил Фонд международной солидарности. Доставку обеспечивает Государственная противопожарная служба.

Получателем гуманитарной помощи является указанный Министерством здравоохранения Республики Беларусь Республиканский центр организации медицинского реагирования в Минске. Часть даров предназначена для города Гродно и Гродненской области — региона, где проживает большинство представителей польской диаспоры.

Оказывая помощь Беларуси в борьбе с пандемией вируса COVID-19, Польша демонстрирует солидарность соседей и реализует свои обязательства в соответствии с «Договором о добрососедстве и дружелюбном сотрудничестве между Республикой Польша и Республикой Беларусь», подписанным в 1992 г.