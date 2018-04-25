Польша планирует купить у США 32 истребителя F-35

By MSgt John Nimmo Sr. — http://www.defenseimagery.mil/imageRetrieve.action?guid=b80505b2ee3487d78eb63dca21e61885e7c9a829&t=2, Public Domain, Link

В конце текущего месяца власти Польши намерены подписать договор на приобретение 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 у США. Об этом сегодня в эфире Польского радио заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

«Переговоры практически завершены и осталось уладить лишь некоторые мелкие вопросы. Уверен, что мы успеем подписать контракт на поставку самолетов еще в текущем месяце. Речь идет о 32 истребителях F-35 — самых современных самолетов в мире», — отметил глава оборонного ведомства.

Общая стоимость контракта оценивается примерно в 6,5 миллиарда долларов. В Варшаве заверили, что данная сумма будет снижена по итогам переговоров сторон. По официальной статистике, сегодня в ВВС Польши на вооружении стоят 27 МиГ-29, 48 истребителей F-16 и 18 Cу-22.