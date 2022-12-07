Польша получила первую партию бронетехники из Южной Кореи – 10 танков K2 Black Panther и 24 самоходные гаубицы K9 Thunder. Об этом сообщает агентство PAP .
Разгрузка техники состоялась в порту Гдыни накануне вечером. А сегодня состоялась церемония приема вооружения, в которой приняли участие президент страны Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.
«Мы последовательно укрепляем Войско Польское. Мы очень хорошо знаем, что в наше время, когда идет война, когда Россия пытается восстановить свою империю, именно хорошо оснащенная армия Польши является лучшим сдерживающим аргументом против агрессора», – заявил Блащак.
Он заверил, что танки К2 и гаубицы К9 достигнут северо-восточной части Польши уже через несколько дней. А в следующем году в Польшу прибудут новые партии бронетехники и реактивные системы залпового огня К239 CHUNMOO.
«Мы хотим мира, поэтому готовимся к войне», – отметил министр.
Как известно, в этом году Польша и Южная Корея подписали соглашения о поставках сотен единиц бронетехники и самолетов FA-50. Речь идет о многомиллиардных контрактах. Только на первом этапе Польша получит 180 танков K2 и 212 САУ K9 Thunder. С 2026 года эта бронетехника начнет производиться в Польше.korrespondent.net