Польша получила первую партию бронетехники из Южной Кореи

«Мы последовательно укрепляем Войско Польское. Мы очень хорошо знаем, что в наше время, когда идет война, когда Россия пытается восстановить свою империю, именно хорошо оснащенная армия Польши является лучшим сдерживающим аргументом против агрессора», – заявил Блащак.

Он заверил, что танки К2 и гаубицы К9 достигнут северо-восточной части Польши уже через несколько дней. А в следующем году в Польшу прибудут новые партии бронетехники и реактивные системы залпового огня К239 CHUNMOO.

«Мы хотим мира, поэтому готовимся к войне», – отметил министр.

Как известно, в этом году Польша и Южная Корея подписали соглашения о поставках сотен единиц бронетехники и самолетов FA-50. Речь идет о многомиллиардных контрактах. Только на первом этапе Польша получит 180 танков K2 и 212 САУ K9 Thunder. С 2026 года эта бронетехника начнет производиться в Польше.