Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

«Важным здесь будет саммит НАТО в Вильнюсе — мы многого ждем от этой встречи. Мы верим, что встреча поможет не только определить другие, сдерживающие шаги, но и что будут увеличены выделяемые средства, ускорится вступление Украины в НАТО и будет поставлена цель обеспечения долгосрочного мира», — сказал председатель Подкомитета Верховной Рады Украины по вопросам деоккупации и реинтеграции.

«Вступление Украины в НАТО — это не только цель государственной политики, но и средство политики безопасности», — подчеркнул он.

На заседании комитета по сотрудничеству в сфере безопасности Трехсторонней ассамблеи он также подчеркнул, что Россия применяет «террористическую тактику», нападая на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, «требуется не оставить шансов на победу» России, а Запад не должен сбавлять темпов военной поддержки и ради собственной безопасности.

Политик отдельно поблагодарил Польшу и Литву за военную и гуманитарную помощь. Парламентарий подчеркнул, что поддержка Литвы уже достигает 187 миллионов евро, а Украину она поддерживают не только военной техникой, но и совместными военными учениями, украинских солдат обучают литовские инструкторы.

В сентябре Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Глава Альянса Йенс Столтенберг на прошлой неделе подтвердил приверженность альянса Украине, заявив, что однажды страна станет членом крупнейшей в мире организации по безопасности, но шансы на то, что это произойдет в ближайшее время, пока туманны.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено