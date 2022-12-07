В Германии разоблачили подготовку госпереворота

Обыски проводятся на 130 объектах в разных землях ФРГ. Они направлены против еще 27 фигурантов, которые пока не задержаны и против лиц, которые еще не имеют статуса подозреваемых.

«Задержанные подозреваемые принадлежат к террористической организации, которая была создана не позднее конца ноября 2021 года и поставила перед собой цель преодолеть существующий государственный строй в Германии и заменить его своей собственной формой государства, очертания которой уже разработаны», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, члены организации понимают, что их намерение «может быть реализовано только с помощью военных средств и насилия над представителями государства». Речь, в том числе, и об убийствах.

«Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического основного строя ФРГ, что со временем заставило их принять решение участвовать в их насильственном устранении и совершать конкретные подготовительные действия с этой целью», – отметили в прокуратуре.

Указано, что члены организации следуют конспирологическим мифам, состоящим из нарративов немецкого движения рейхсбюргеров (представители этого движения не признают ФРГ и считают себя гражданами немецкого Рейха) и QAnon (его представители были среди штурмовавших Капитолий в январе 2021 года и считают, что Германией управляют члены так называемого «Глубинного государства» (Deep State).

«По мнению членов ассоциации, спасение им обещает неминуемое вмешательство «Альянса» – тайного союза правительств, спецслужб и вооруженных сил различных государств, включая РФ и США, обладающего техническим превосходством. Ассоциация твердо убеждена, что члены «Альянса» уже находятся в Германии и что их атака на «Глубинное государство» неминуема», – говорится в релизе.