Польша получила первые танки Abrams

«Танки Abrams, на которых будут учиться солдаты Войска Польского (ВС Республики Польша — ред.), уже в Польше. Мы будем готовы, когда первые из 250 самых современных танков, которые мы заказали, станут доступны. Польша будет иметь современные мощные силы для сдерживания агрессора в экстренном случае», — информирует Блащак.

Пресс-служба ВС Польши сообщила, что контракт на закупку 250 танков Abrams с сопутствующим оборудованием, а также учебно-логистическим комплексом и боеприпасами для ВС Польши, подписали 5 апреля 2022 года. Abrams поступят в подразделения, расположенные в восточной части Польши, на восточном фланге НАТО. Завершить поставки планируют в 2026 году.

Напомним, еще в апреле сообщалось, что Польша передала Украине 200 танков. Планировалось, что взамен Польша получит британские Challenger 2. Однако на прошлой неделе стало известно, что Польша заменит переданные Украине Т-7 американскими танками Abrams.