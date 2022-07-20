Через Литву будет курсировать дополнительный поезд Москва–Калининград

По ее словам, поезд будет ходить три раза в неделю, он сможет перевозить до 250 пассажиров.

Портал rzd-partner.ru напоминает, что при следовании пассажирских поездов транзитом через территорию Литвы выход и посадка пассажиров не осуществляются, намечаются лишь технические остановки.

Дополнительный поезд будет курсировать три раза в неделю. Из Калининграда он будет следовать по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, а из Москвы – по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

На станциях в Кяне (у белорусской границы), Кибартай (у границы с Калининградской областью), где будут проверяться пассажирские документы, на на перронах этих станций и на Вильнюсской железнодорожной станции, где транзитные поезда делают краткую техническую остановку, установлены фотографии, рассказывающие о жестокости войны России против Украины.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В настоящее время из России в Калининград через Литву курсируют три регулярных пассажирских поезда: Москва-Калининград (ежедневно), Санкт-Петербург-Калининград (4 раза в неделю), Адлер-Калининград (через день). В Калининград и обратно в Россию до сих пор в среднем проезжали 100 транзитных поездов в месяц.

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