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Через Литву будет курсировать дополнительный поезд Москва–Калининград

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

С четверга  через Литву будет курсировать дополнительный, четвертый поезд из основной части России в Калининградскую область Российской Федерации, сообщили BNS в литовской железной компании Lietuvos gelezinkeliai (LTG).

«Это стандартный международный поезд годового расписания. Его рейсы были включены в годовой график движения поездов, утвержденный в конце прошлого года, но после начала пандемии COVID-19 и снижения пассажиропотока рейсы этого поезда были приостановлены, и теперь они будут возобновлены с 21 июля», — сообщила BNS представитель LTG Лаура Габрилавичюте. 

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По ее словам, поезд будет ходить три раза в неделю, он сможет перевозить до 250 пассажиров.

Портал rzd-partner.ru напоминает, что  при следовании пассажирских поездов транзитом через территорию Литвы выход и посадка пассажиров не осуществляются, намечаются лишь технические остановки. 

Дополнительный поезд будет курсировать три раза в неделю. Из Калининграда он будет следовать по понедельникам, четвергам и воскресеньям с 21 июля по 25 сентября, а из Москвы – по понедельникам, вторникам и пятницам с 22 июля по 26 сентября.

На станциях в Кяне (у белорусской границы), Кибартай (у границы с Калининградской областью), где  будут проверяться пассажирские документы, на  на  перронах этих станций и на Вильнюсской железнодорожной станции, где транзитные поезда делают краткую техническую остановку, установлены фотографии, рассказывающие о жестокости войны России против Украины. 

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В настоящее время из России в Калининград через Литву курсируют три регулярных пассажирских поезда: Москва-Калининград (ежедневно), Санкт-Петербург-Калининград (4 раза в неделю), Адлер-Калининград (через день). В Калининград и обратно в Россию до сих пор в среднем проезжали 100 транзитных поездов в месяц. 

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