Польша получит 7,4 млрд евро из фонда ЕС на борьбу с коронавирусом

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Из фонда Европейского союза в 37 млрд евро в поддержку борьбы с коронавирусом Польша получит наибольшую сумму — 7,4 млрд евро, — следует из документов Европейской комиссии, сообщает Польское радио.

Дело в том, что средства будут поступать из фондов политики сплочения, а Польша является крупнейшим бенефициаром региональной политики Европейского союза.

Значительные суммы средств также будут направлены в Испанию — 4,1 млрд евро, в Италию — 2,3 млрд евро, в Венгрию — 5,6 млрд евро и в Румынию — 3 млрд евро.

В ближайшее время Польша получит 1,1 млрд евро, а когда она потратит эти средства, то получит доступ к оставшейся сумме. Такая же процедура ожидает и другие государства-члены ЕС.