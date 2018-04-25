Польша получит 7,4 млрд евро из фонда ЕС на борьбу с коронавирусом

Из фонда Европейского союза в 37 млрд евро в поддержку борьбы с коронавирусом Польша получит наибольшую сумму — 7,4 млрд евро, — следует из документов Европейской комиссии, сообщает Польское радио.
Дело в том, что средства будут поступать из фондов политики сплочения, а Польша является крупнейшим бенефициаром региональной политики Европейского союза.
Значительные суммы средств также будут направлены в Испанию — 4,1 млрд евро, в Италию — 2,3 млрд евро, в Венгрию — 5,6 млрд евро и в Румынию — 3 млрд евро.
В ближайшее время Польша получит 1,1 млрд евро, а когда она потратит эти средства, то получит доступ к оставшейся сумме. Такая же процедура ожидает и другие государства-члены ЕС.
Европейская комиссия опасается, что коронавирус сильно ударит по экономике ЕС. В пятницу, 13 марта, генеральный директор департамента по экономическим и финансовым вопросам Еврокомиссии Маартен Верви сообщил, что в этом году Евросоюз и еврозону, скорее всего, ожидает рецессия из-за коронавируса.
Ожидается, что предложение о создании фонда в 37,3 млрд евро будет принято Советом ЕС и Европейским парламентом в ближайшее время.
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