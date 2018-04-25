default image
Президент Эстонии обсудила коронавирусный кризис с коллегами из Балтии и России

Подробнее...
default image
СМИ просят помощи государства в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Установлен еще один случай коронавируса в Литве, всего – 22

Подробнее...
default image
В Литве на время останавливаются медпроверки призывников

Подробнее...
default image
Фабрики по производству духов Christian Dior, Givenchy и Guerlain перешли на выпуск бесплатного антисептика

Подробнее...
default image
В среду из Германии – дополнительный паром в Вентспилс для граждан стран Балтии

Подробнее...
default image
Польша получит 7,4 млрд евро из фонда ЕС на борьбу с коронавирусом

Подробнее...
default image
Для возвращения литовцев из Валенсии и Тенерифе заказаны 4 рейса

Подробнее...
default image
Безлюдные каналы в Венеции стали очень чистыми

Подробнее...
default image
Второй конвой из Польши пересек границу, до Латвии сопровождаются латыши и эстонцы

Подробнее...
default image
Количество больных коронавирусной инфекцией в Израиле возросло до 277 человек

Подробнее...
default image
Коронавирус подтвержден у 36 человек в Беларуси

Подробнее...
default image
Будет открыт погранпункт в Лаздияй –премьер Литвы

Подробнее...
default image
В Литве установлены еще три случая коронавируса, общее количество – 21

Подробнее...
default image
ВОЗ дал новые рекомендации по коронавирусу

Подробнее...
default image
Очередь на литовско-польской границе с литовской стороны составляет почти 50 км

Подробнее...
default image
В Испании саботируют режим изоляции, к патрулированию привлечены вертолеты и военные

Подробнее...
default image
В Турции на карантин поместили более 10 тысяч паломников

Подробнее...
default image
Бавария объявила себя зоной бедствия

Подробнее...
default image
Первый конвой из Польши пересёк границу, латышей и эстонцев сопроводили до границы Латвии

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Польша получит 7,4 млрд евро из фонда ЕС на борьбу с коронавирусом

Фото www.pixabay.com

Из фонда Европейского союза в 37 млрд евро в поддержку борьбы с коронавирусом Польша получит наибольшую сумму — 7,4 млрд евро, — следует из документов Европейской комиссии, сообщает Польское радио.

Дело в том, что средства будут поступать из фондов политики сплочения, а Польша является крупнейшим бенефициаром региональной политики Европейского союза.

Значительные суммы средств также будут направлены в Испанию — 4,1 млрд евро, в Италию — 2,3 млрд евро, в Венгрию — 5,6 млрд евро и в Румынию — 3 млрд евро.

В ближайшее время Польша получит 1,1 млрд евро, а когда она потратит эти средства, то получит доступ к оставшейся сумме. Такая же процедура ожидает и другие государства-члены ЕС.

реклама

Европейская комиссия опасается, что коронавирус сильно ударит по экономике ЕС. В пятницу, 13 марта, генеральный директор департамента по экономическим и финансовым вопросам Еврокомиссии Маартен Верви сообщил, что в этом году Евросоюз и еврозону, скорее всего, ожидает рецессия из-за коронавируса.

Ожидается, что предложение о создании фонда в 37,3 млрд евро будет принято Советом ЕС и Европейским парламентом в ближайшее время.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600