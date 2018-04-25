В среду из Германии – дополнительный паром в Вентспилс для граждан стран Балтии

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Из германского порта Засниц заказан еще один паром для граждан Балтийских стран в Вентспилс, его рейс планируется в среду поздним вечером, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Министерство сообщила, что на пароме, на котором смогут вернуться граждане Литвы, Латвии и Эстонии, застрявшие в Германии по причине закрытия границ Польшей, есть 2500 мест для пассажиров и 300 автомобилей.

«Отбытие планируется на 18 марта, в 23:55 часов по немецкому времени. Билеты можно приобрести на сайте Tallink», – сообщил МИД.

Во вторник, в 22 час. по местному времени из Засница должен отправиться первый паром с гражданами Литвы, также ожидается, что после процедур проверки двинется поезд из Франкфурта на Одере, на котором, по данным Министерства транспорта, находятся 35 граждан Литвы.