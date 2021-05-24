Польша предложила Евросовету ввести санкции против белорусских властей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава польского правительства, передает ТАСС.

«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — утверждает он, осуждая задержание находившегося на борту самолета одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.