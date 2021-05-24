Польша предложила Евросовету ввести санкции против белорусских властей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил в воскресенье в Twitter глава польского правительства, передает ТАСС.
«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — утверждает он, осуждая задержание находившегося на борту самолета одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, в воскресенье приземлился в национальном аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве. Дежурный экипаж истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Белоруссии был поднят в воздух для его сопровождения. Самолет успешно совершил посадку, информация о минировании не подтвердилась.