Г. Науседа на саммите ЕС обсудит новые санкции Беларуси

В понедельник литовский президент Гитанас Науседа примет участие во внеочередном саммите Евросоюза, на котором планируется рассмотреть вопросы новых санкций Беларуси.
Председатель Совета руководителей ЕС Шарль Мишель накануне заявил, что вопрос санкций будет внесен в повестку заседания саммита после того, как в воскресенье в Минске был принудительно посажен пассажирский самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.
«Лидеры ЕС завтра утром обсудят этот беспрецедентный инцидент на заседании Совета руководителей. Этот инцидент не останется без последствий», – сказал он в воскресенье.
О серьезных санкциях в отношении режима Александра Лукашенко в воскресенье говорили руководители Литвы и других стран ЕС.
В упомянутом самолете Ryanair находился белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич. После приземления самолета в Минске он был задержан.
Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, девять Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, грузин, а также граждане других стран. Проведя в Минском аэропорту почти семь часов они, за исключением Р. Пратасевича, его подруги и еще четырех лиц, прилетели в Вильнюс.
Для того, чтобы принудить к посадке гражданский самолет Беларусь привлекла истребитель и военный вертолет.
Руководитель Литвы и министр иностранных дел назвали это государственным терактом, Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета.
В воскресенье Г. Науседа заявил, что будет поднимать на саммите вопрос о том, чтобы признать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданской авиации, и чтобы самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» лишились права приземляться в аэропортах стран ЕС и НАТО.
В понедельник внеочередной саммит ЕС созван для обсуждения климатических вопросов и отношений с Россией.
На минувшей неделе во время встрече, являвшейся подготовкой к саммиту, президент Литвы заявил, что страна поддерживает стремление ЕС до 2030 года снизить выбросы вызывающих парниковый эффект газов как минимум на 55%, а до 2050 года перейти к нейтральной к климату экономике.
По словам Г. Науседы, для достижения этих амбициозных целей необходимо честное распределение усилий внутри ЕС и обеспечение надлежащего финансирования.
Г. Науседа также напомнил, что в контексте проведения в жизнь решений декабрьского саммита ЕС Литва еще ждет оценки Еврокомиссией возможных мер ЕС, направленных на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с атомных станций третьих стран, которые не соответствуют стандартам безопасности ЕС.
Во время дискуссии о России Г. Науседа подчеркнул, что поскольку агрессивное поведение России не меняется, необходима единая и принципиальная позиция Евросоюза (ЕС), основанная на ценностных установках.
«Нам следует направить четкий сигнал России, что любые агрессивные действия получат твердый ответ ЕС, включая введение новых секторных и индивидуальных санкций», – сказал он.
Лидеры ЕС также планируют обсудить управление пандемией, позицию по конфликту Палестины и Израиля, отношения с Соединенным Королевством.
Саммит ЕС будет проходить в Брюсселе понедельник и вторник.