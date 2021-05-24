Г. Науседа на саммите ЕС обсудит новые санкции Беларуси

«Лидеры ЕС завтра утром обсудят этот беспрецедентный инцидент на заседании Совета руководителей. Этот инцидент не останется без последствий», – сказал он в воскресенье.

О серьезных санкциях в отношении режима Александра Лукашенко в воскресенье говорили руководители Литвы и других стран ЕС.

В упомянутом самолете Ryanair находился белорусский активист от оппозиции, блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Пратасевич. После приземления самолета в Минске он был задержан.

Литовские ведомства сообщили, что в летевшем из Афин в Вильнюс в воскресенье самолете Ryanair был 171 пассажир, среди них 94 гражданина Литвы. На борту также были 11 граждан Греции, девять Франции, по несколько белорусов, поляков, румын, немцев, латышей, россиян, грузин, а также граждане других стран. Проведя в Минском аэропорту почти семь часов они, за исключением Р. Пратасевича, его подруги и еще четырех лиц, прилетели в Вильнюс.

Для того, чтобы принудить к посадке гражданский самолет Беларусь привлекла истребитель и военный вертолет.

Руководитель Литвы и министр иностранных дел назвали это государственным терактом, Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета.

В воскресенье Г. Науседа заявил, что будет поднимать на саммите вопрос о том, чтобы признать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданской авиации, и чтобы самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» лишились права приземляться в аэропортах стран ЕС и НАТО.

В понедельник внеочередной саммит ЕС созван для обсуждения климатических вопросов и отношений с Россией.

На минувшей неделе во время встрече, являвшейся подготовкой к саммиту, президент Литвы заявил, что страна поддерживает стремление ЕС до 2030 года снизить выбросы вызывающих парниковый эффект газов как минимум на 55%, а до 2050 года перейти к нейтральной к климату экономике.

По словам Г. Науседы, для достижения этих амбициозных целей необходимо честное распределение усилий внутри ЕС и обеспечение надлежащего финансирования.

Г. Науседа также напомнил, что в контексте проведения в жизнь решений декабрьского саммита ЕС Литва еще ждет оценки Еврокомиссией возможных мер ЕС, направленных на предотвращение коммерческого импорта электроэнергии с атомных станций третьих стран, которые не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

Во время дискуссии о России Г. Науседа подчеркнул, что поскольку агрессивное поведение России не меняется, необходима единая и принципиальная позиция Евросоюза (ЕС), основанная на ценностных установках.

«Нам следует направить четкий сигнал России, что любые агрессивные действия получат твердый ответ ЕС, включая введение новых секторных и индивидуальных санкций», – сказал он.

Лидеры ЕС также планируют обсудить управление пандемией, позицию по конфликту Палестины и Израиля, отношения с Соединенным Королевством.

Саммит ЕС будет проходить в Брюсселе понедельник и вторник.