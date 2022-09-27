Польша призывает исключить Россию из МАГАТЭ

«Если этого не произойдет, то мы предлагаем ограничить в правах и обязанностях, а если и это не сработает, то исключить Россию из МАГАТЭ. Организация занимается техническими аспектами и атомной безопасностью, поэтому если мы говорим о безопасности и присутствию войск РФ на территории электростанции, то это два взаимоисключающих фактора. Мы будем настоятельно призывать к этому. Выступление представителя Польши на конференции будет другим, сразу после представителя США, на нем будет оглашен призыв, при согласии с министром Украины, с которым проводились переговоры позавчера. Сегодня будет формальное выступление».

Анна Москва также напомнила, что присутствие российских военных на территории Запорожской АЭС было подтверждено миссией Международного агентства по атомной энергии, одним из спонсоров которой выступила Польша. Напомним, что РФ находясь на территории Запорожской АЭС неоднократно ее обстреливала, пытаясь обвинить в этом ВСУ.