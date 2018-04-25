Польша ратифицировала договор с США об усилении военного сотрудничества

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Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.

Церемония подписания документа прошла в Президентском дворце. Глава республики Анджей Дуда утвердил договоренности своей подписью.

Министры обороны двух стран 15 августа подписали соглашение, согласно которому в Польшу дополнительно будет переброшена минимум 1 тыс. американских военнослужащих.

Как сообщается, договор предусматривает не только увеличение американского военного контингента в Польше, но и закрепляет постоянный статус американского военного присутствия в стране.