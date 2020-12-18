Польша вводит комендантский час в новогоднюю ночь

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В Польше с 28 декабря до 17 января будет действовать общенациональный карантин из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщают польские СМИ.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски говорит, что в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок. Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры, будут работать только продуктовые магазины.

В свою очередь на Новый год с 21.00 31 декабря до 6.00 1 января будете введен комендантский час.

Отметим, что в Польше 11953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.