Польша заключила с Украиной крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша заключит крупнейший контракт на поставку оружия Украине за последние 30 лет, передает polskieradio.pl
Речь идет о поставках 60 155 мм самоходных артиллерийских установок Krab, именно того элемента вооружения, которого сейчас наиболее не хватает ВСУ и ПЗРК «Перун-M1», который в свою очередь был разработан на базе советских ПЗРК «Игла-1». Сумма контракта составит 2,7 млрд злотых (около 589 млн. евро).
Во время пресс-конференции на металлургическом заводе Huta Stalowa Wola, где будет производиться это оружие, Матеуш Моравецкий отметил, что поставка САУ Krab станет важным элементом в войне против российского вторжения в Украину:
«Продажа оружия в Украину. Оружия испытанного и тестированного, оружия, которое будет применяться в бою. Мы знаем, что оно будет очень важным элементом на поле боя, вероятнее всего на востоке Украины. Деньги на это Украина, частично, получает от ЕС, а частично со своего бюджета. Польша получит эти средства для того чтобы обогащать наш производственный потенциал».
Напомним, первую партию из 18 штук САУ Krab Варшава передала бесплатно Киеву 29 мая.