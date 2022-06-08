Польша заключила с Украиной крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия

Во время пресс-конференции на металлургическом заводе Huta Stalowa Wola, где будет производиться это оружие, Матеуш Моравецкий отметил, что поставка САУ Krab станет важным элементом в войне против российского вторжения в Украину:

«Продажа оружия в Украину. Оружия испытанного и тестированного, оружия, которое будет применяться в бою. Мы знаем, что оно будет очень важным элементом на поле боя, вероятнее всего на востоке Украины. Деньги на это Украина, частично, получает от ЕС, а частично со своего бюджета. Польша получит эти средства для того чтобы обогащать наш производственный потенциал».

Напомним, первую партию из 18 штук САУ Krab Варшава передала бесплатно Киеву 29 мая.