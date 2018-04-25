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Польша ждет обещанного Зеленским разрешения на эксгумацию

Фото Администрации Президента Украины

Вице-президент Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик заявил, что Польша ждет отмены моратория на поисково-эксгумационные работы в отношении польских жертв в Украине после заявления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Польское радио.

После демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в Грушовичах на Подкарпатье власти Украины запретили поиск польских тел.

«Мы ожидаем, что этот запрет будет отменен, и мы сможем начать работу, поскольку подобные работы сейчас беспрепятственно может проводить в Польше украинская сторона», — отметил Швагжик.

Он подчеркнул, что изменение на посту президента Украины связывается с надеждой на изменения в украинской политике относительно поисков тел в Украине. Швагжик добавил однако, что визит президента Украины еще не принес прорыва, поскольку Зеленский не сделал декларации об отмене моратория, а только объявления о том, что это произойдет в будущем.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

Позже Владимир Зеленский заявил о готовности отменить мораторий на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

korrespondent.net

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