Сквярнялис: Литва не будет терпимо относиться к вандалам и подстрекающим к розни

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис во вторник осудил инцидент у здания еврейской общины, во время которого из земли была выложена свастика, и пообещал, что государство «не будет терпимо относиться к подстрекателям к розни и вандалам».

«Для литовского государства и общества всегда была важна и останется таковой национальная и религиозная толерантность. Этому будет уделяться особое внимание и в будущем», – отметил в сообщении премьер.

В воскресенье в Вильнюсе, на тротуаре перед зданием Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) была насыпана свастика из земли. Вскоре полиция начала расследование о разжигании межнациональной розни.

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Правительство назвало этот инцидент выпадом вандалов, который «вредит не только традициям межкультурного диалога внутри страны, которые тщательно взращиваются ни одно десятилетие, но и наносит большой ущерб международному имиджу Литвы».

«Поэтому мы можем смело утверждать, что к действиям, подстрекающим к ненависти и розни, никогда не будут относиться терпимо, и как организаторы, так и исполнители будут привлечены к ответственности согласно международным правовым нормам и правовым нормам Литовской Республики», – говорится в правительственном заявлении.

Кабмин призывает «правоохранительные органы оперативно, ответственно и особо тщательно расследовать этот инцидент».

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