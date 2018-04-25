Ирина Розова: думаю, расследование будет объективным

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Член литовского сейма Ирина Розова считает, что парламентское расследование ее связей с российскими дипломатами будет объективным.

«Будет расследование, я думаю, что оно будет объективным, я предоставлю все данные», – сказала депутат во вторник журналистам в сейме.

Во вторник по представлению сейм одобрил начало расследования связей Ирины Розовой с российскими дипломатами и действий политиков, располагавших информацией об этом.

За то, чтобы на правах временной комиссии Комитету на национальной безопасности и обороне (КНБО) было поручено провести парламентское расследование, во вторник в первом чтении проголосовали 77 членов сейма, «против» были четверо, и 12 воздержались.

Для начала расследования потребуется еще два голосования в сейме.

«Полагаю, что комиссия все выяснит», – добавила во вторник И. Розова.

Депутат утверждает, что на ее работу не влиял документ Департамента госбезопасности (ДГБ), в котором предлагалось не предоставлять ей доступа к секретной информации.

«Не было никаких действий, что связано со мной. Пришла справка, и точка. Я могла с ней ознакомиться и продолжать свою работу. Этот доступ к секретным документам не требуется мне в моей работе в сейме, поэтому я просто могла продолжать свою работу», – утверждает политик.

В среду она обещает провести пресс-конференцию и представить свою оценку утверждений, указанных в справке ДГБ.

Несколько недель назад парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне решил инициировать расследование скрытых контактов И. Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамента государственной безопасности (ДГБ) в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В. Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И. Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

В документе также говорилось о консультациях с российскими дипломатами по вопросу финансовой помощи Альянсу русских. И. Розова является членом этой партии.

По информации ДГБ, в разные периоды с российскими дипломатами обсуждались возможности объединения Альянса русских и Избирательной акции поляков Литвы в одну политическую силу.

По данным разведки, И. Розова восемь лет назад пыталась вовлечь российских дипломатов с целью оказания влияния на формирование коалиции в Вильнюсском горсовете, а также упоминается общение депутата с высланным из Литвы в 2014 году генконсулом РФ Владимиром Малыгиным.

Член Альянса русских И. Розова сейчас работает во фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) в сейме. Она была избрана в парламент по списку ИАПЛ на выборах 2016 года.

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