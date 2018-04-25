Польские экологи подали жалобу на разрешение Дании по СП-2

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В тексте жалобы, в частности, утверждается, что прокладка газопровода якобы неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики.

Польские экологи направили жалобу на решение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода Северный поток — 2 к юго-востоку от острова Борнхольм, о чем свидетельствуют копии документов, направленных ТАСС в среду Апелляционным советом Дании по вопросам энергетики.

«Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе», — говорится в документе на шести страницах, подписанном президентом правления организации экологов Марией Станишевской.

Жалоба содержит семь пунктов. В тексте, в частности, утверждается, что прокладка газопровода якобы неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, оспариваются якобы неправильные формулировки ДЭА во время консультаций в рамках конвенции Эспо, нехватка времени для обжалования со стороны общественности, недостаток документации проекта.

В датских ведомствах сообщили, что данное заявление не приостанавливает разрешения, выданного ДЭА компании Nord Stream 2.