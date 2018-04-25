Сейм: пенсии в 2020 г. увеличатся еще на 3,5 евро

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Сейм в четверг окончательно одобрил предложение президента Гитанаса Науседы повысить в будущем году базовый размер пенсий. В результате в будущем году базовая пенсия будет увеличиваться в месяц примерно на 3,5 евро.

«За» единогласно проголосовали 103 члена Сейма.

Решено увеличить в будущем году коэффициент индексации базовой пенсии на 1,83 проц. пункта, а с 1 января 2021 года коэффициент повышается на 1,91 проц. пункта.

В государственном бюджете с июля следующего года для этих целей предусмотрено 32 млн. евро.

Член Сейма Миколас Маяускас призвал поддержать предложение об увеличении базовой пенсии. Несмотря на то, что принятое решение не разрешит проблему бедности пенсионеров, тенденция правильная, подчеркнул он.

В результате предложения правительства пенсии в будущем году увеличатся в среднем на 8,1 проц. (пенсия по старости при наличии необходимого стажа увеличится примерно на 30 евро). По предложению президентуры пенсии вырастут еще на 3,5 евро.

Прогнозируется, что в 2020 году средняя пенсия по старости при наличии необходимого стажа составит порядка 397 евро, или на 8,9 проц. больше, чем в 2019 году.

Дополнительные индексируемые пенсии должны быть выплачены не позднее 30 июня следующего года, с учетом накопленной разницы с января.