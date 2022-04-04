Польский премьер раскритиковал Европу за отношение к РФ

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 2 апреля, выступил с критикой в адрес европейских государств из-за их нерешительности в вопросе санкций против России за ее вторжение в Украину. Свое сообщение глава правительства обнародовал в Twitter.

«Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировками российских самолетов. А Европа тем временем играет в рулетку: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит: давайте не перегибать палку. Путин поджег Украину, а Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителей», — написал Моравецкий.

До этого он заявил, что веденные в отношении России санкции не работают, поскольку российский рубль укрепляется.

«На данный момент Путин и его окружение смогло изменить фискальную политику, кредитную политику, финансовую политику таким образом, чтобы они были в определенной степени невосприимчивы к санкциям. По крайней мере, в течение нескольких месяцев», — сказал польский премьер.

Он выразил мнение, что на несколько следующих недель и последующих нескольких месяцев Россия готова к этой войне. «Я не уверен, что Запад или Соединенные Штаты, Европейский Союз и НАТО так подготовлены», — отметил Моравецкий.