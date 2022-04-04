Статистика COVID-19 в Литве: 902 новых случая, шесть смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 902 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались шесть человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 773 случая были первичным заражениями, 128 – вторичными, один человек заразился в третий раз.

Это минимальное суточное количество первичных заражений с декабря прошлого года.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1093 человека — на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 58 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 1346,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 33%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 60 лет, четыре из них были полностью привиты.

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