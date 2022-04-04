России придется ответить за военные преступления — Науседа

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Ответить за военные преступления в Украине придется как российским солдатам, так и отдающим им приказы гражданским лицам, заявил президент Литвы.

«Ужасные образы «освобожденных» украинских городов в Киевской области. Российская армия «освободителей» принесла пытки и беспрецедентные зверства мирным жителям…» — написал в воскресенье Гитанас Науседа в социальной сети Facebook.

«За военные преступления придется ответить. Как убийцам, одетым в форму (если выживут), командирам, отдавшим приказы или проигнорировавшим поведение подчиненных (тоже с тем же условием), и тем в Кремле, кто придумал и начал эту бессмысленную и жестокую войну против Украины», — написал он.

По словам президента, диктаторов ждет Международный трибунала в Гааге.

После восстановления контроля над Киевской областью украинцы заявляют, что появляется все больше свидетельств возможных убийств мирных жителей во время оккупации на бывших оккупированных россиянами территориях.

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