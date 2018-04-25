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Помощь добровольцев сеньорам Вильнюса: от еды и лекарств до эмоциональной поддержки

Nuotrauka vilnius.lt

Уже две недели по инициативе Вильнюсского самоуправления действует горячая линия 1664, которая оказывает помощь жителям Вильнюса: пожилые люди, инвалиды, родители-одиночки, воспитывающие детей, могут звонить сюда, чтобы найти добровольцев, которые могут им помочь.

За первые несколько недель карантина столичное самоуправление получило более 5 тысяч звонков, из которых более 1 тыс. были просьбы о помощи от пожилых людей.

С начала карантина около 800 упаковок с продуктами длительного хранения доставили пожилым людям.

Если пожилые люди просят, волонтеры также приносят гигиенические средства, которыми обеспечивает Вильнюсское самоуправление. Каждый день около 7 волонтеров помогают доставлять товары на своих машинах. Многие из них работают на складе, где помогают собирать пакеты с едой.

Помощь в Вильнюсе оказывают около ста волонтеров, и еще около ста в других городах Литвы. Волонтеры всех возрастов распространяют информацию о помощи пожилым людям.

По их инициативе была запущена кампания «Антивирус», в ходе которой волонтеры распространяли информационные сообщения об опасностях коронавируса и путях его распространения. Волонтеры оставляют свои контакты, чтобы люди, обращаясь за помощью, могли найти находящегося поблизости к ним человека.

Волонтеры выполняют различные задания, от выгула щенков до выноса мусора.
Пожилым людям, которые хотят найти собеседника в это трудное время, предлагается позвонить на БЕСПЛАТНУЮ телефонную линию дружбы, общения и эмоциональной связи по телефону 8 800 800 20.

Информация ЛК по сообщению vilnius.lt

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