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ЕС усиливает борьбу с фейками о COVID-19

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

На телеконференции министров иностранных дел ЕС было принято решение активнее противостоять дезинформации вокруг эпидемии коронавируса, сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

 «Мы обсудили вопросы дезинформации. Все министры разделяют обеспокоенность по поводу этой «инфодемии», которая сопровождает пандемию коронавируса. Ложная информация или дезинформация продолжает распространяться и оказывать опасное влияние на общественное здоровье. Министры сделали акцент на необходимости повысить нашу активность в действиях против этого феномена и улучшить способности в борьбе против дезинформации», — сказал Боррель. 

Он напомнил, что в ЕС имеют подразделение быстрого реагирования, которое эффективно противодействует фейкам. 

«Сейчас большая часть этой дезинформации направлена ​​против того, что Европейский Союз делает для стран-членов в борьбе с пандемией. Поэтому мы с министрами согласились, что должны сделать больше для информирования о том, что мы делаем. Ведь делаем мы действительно много в этом направлении», — добавил Боррель. 

Накануне Жозеп Боррель подчеркнул необходимость помощи наиболее уязвимым странам, чтобы болезнь не ударила по Европе по новой.

korrespondent.net

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