Помощь Украине должна заметно увеличиться, говорит министр обороны Анушаускас

Министр обороны Украины участвовал во встрече по видеосвязи.

Анушаускас в своем высказывании подчеркнул, что Литва будет и в дальнейшем поддерживать страдающую от российской военной агрессии Украину всеми возможными способами.

«Сейчас украинцы просят у стран НАТО больше противовоздушного и противотанкового вооружения, мы все должны собрать эти вооружения и отправить их в Украину как можно скорее. Общими усилиями мы должны закончить войну России в Украине, Россия должна быть наказана, а показавшая свою силу Украина — получить всю возможную помощь и перспективу членства в ЕС», — сказал Анушаускас.

Министр также подчеркнул, что в отношении России следует применять еще более жесткие санкции, мобилизовать давление международного сообщества на Россию и сделать четкий посыл Китаю о возможных последствиях в случае принятия решения о поддержке войны России в Украине.

NATO nuotrauka/ kam.lt NATO nuotrauka/ kam.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ

Privacy & Cookies Policy