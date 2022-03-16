Помощь Украине должна заметно увеличиться, говорит министр обороны Анушаускас

Помощь Украине должна заметно увеличиться, а НАТО и Евросоюз должны работать сообща, говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, который в среду участвует во встрече глав оборонных ведомств Альянса.
«Сегодня весь мир вместе с Украиной, однако помощь должна заметно увеличиться — и в количественном, и в качественном отношении. Мы должны заставить Россию ответить за военные преступления, НАТО и ЕС должны работать сообща и остановить войну России в Украине», — сказал для пресс-релиза Анушаускас.
Встреча министров обороны НАТО началась дискуссией с участием министров обороны Грузии, Финляндии, Швеции, Украины и представителей ЕС.
Министр обороны Украины участвовал во встрече по видеосвязи.
Анушаускас в своем высказывании подчеркнул, что Литва будет и в дальнейшем поддерживать страдающую от российской военной агрессии Украину всеми возможными способами.
«Сейчас украинцы просят у стран НАТО больше противовоздушного и противотанкового вооружения, мы все должны собрать эти вооружения и отправить их в Украину как можно скорее. Общими усилиями мы должны закончить войну России в Украине, Россия должна быть наказана, а показавшая свою силу Украина — получить всю возможную помощь и перспективу членства в ЕС», — сказал Анушаускас.
Министр также подчеркнул, что в отношении России следует применять еще более жесткие санкции, мобилизовать давление международного сообщества на Россию и сделать четкий посыл Китаю о возможных последствиях в случае принятия решения о поддержке войны России в Украине.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено