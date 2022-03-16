TOP,Армия,Новости

Помощь Украине должна заметно увеличиться, говорит министр обороны Анушаускас

NATO nuotraukos/ kam.lt

Помощь Украине должна заметно увеличиться, а НАТО и Евросоюз должны работать сообща, говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас, который в среду участвует во встрече глав оборонных ведомств Альянса. 

«Сегодня весь мир вместе с Украиной, однако помощь должна заметно увеличиться — и в количественном, и в качественном отношении. Мы должны заставить Россию ответить за военные преступления, НАТО и ЕС должны работать сообща и остановить войну России в Украине», — сказал для пресс-релиза Анушаускас. 

Встреча министров обороны НАТО началась дискуссией с участием министров обороны Грузии, Финляндии, Швеции, Украины и представителей ЕС. 

реклама

 Министр обороны Украины участвовал во встрече по видеосвязи.  

Анушаускас в своем высказывании подчеркнул, что Литва будет и в дальнейшем поддерживать страдающую от российской военной агрессии Украину всеми возможными способами. 

«Сейчас украинцы просят у стран НАТО больше противовоздушного и противотанкового вооружения, мы все должны собрать эти вооружения и отправить их в Украину как можно скорее. Общими усилиями мы должны закончить войну России в Украине, Россия должна быть наказана, а показавшая свою силу Украина — получить всю возможную помощь и перспективу членства в ЕС», — сказал Анушаускас. 

Министр также подчеркнул, что в отношении России следует применять еще более жесткие санкции, мобилизовать давление международного сообщества на Россию и сделать четкий посыл Китаю о возможных последствиях в случае принятия решения о поддержке войны России в Украине. 

NATO nuotrauka/ kam.lt
NATO nuotrauka/ kam.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.