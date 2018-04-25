Поправки о госаптеках вновь остались не принятыми

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В Литве пока не будут учреждаться государственные аптеки – во вторник правящим не хватило голосов для принятия закона, поскольку оппозиция не зарегистрировалась для голосования. Оппозиция не в первый раз блокирует принятие поправок.

За поправку к закону о фармацевтической отрасли, которые бы узаконили государственные аптеки, проголосовал всего лишь 61 член сейма. Эти поправки были инициированы правящими «аграриями». Для принятия закона нужно, чтобы за него проголосовал как минимум 71 депутат.

«Аграрии» предлагали учредить такие аптеки не только в больницах, но и в поликлиниках, амбулаториях.

Правящие заверяют, что открытие новых аптек повысит доступность лекарств, снизит цены на них. Оппозиция я же сомневается, подозревает проявления коррупции, растрату средств системы здравоохранения, сокращение конкуренции.

Ранее оппозиция обещала сейму обратиться с просьбой вето к президенту, в случае если закон будет принят, а если президент не наложит вето, то – обратится в Конституционный суд за разъяснениями.

Сейчас в Литве в лечебных учреждениях действуют около 230 аптек крупных сетей.