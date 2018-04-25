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Спектакль «Коба» на вильнюсской сцене

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TOP,Культура

Спектакль «Коба» на вильнюсской сцене

Популярный писатель Эдвард Радзинский, большой знаток истории, не раз в своём творчестве обращался к феномену личности Сталина. В рассказе «Коба» (монолог старого человека) глубоко и беспощадно раскрывается вся деспотичная сущность диктатора, и всеобщий Страх, долгие годы сковавший умы и сердца милионов…

Повествование ведётся от лица одного из друзей вождя — Фудзи. Но под этими словами мог бы подписаться любой другой из тех, кто знал Сталина, видел его или даже просто дышал с ним одним воздухом. Долгие годы Фудзи и Коба делили вместе «один ломоть хлеба, одну ссылку». Наконец разделили и общую радость — победу Революции. Они ценили и уважали друг друга. Но Сталину было недостаточно любви и поклонения своих соратников. Он хотел царить и властвовать в уме и сердце каждого. Так боец революции Коба превратился в диктатора Сталина. «Если бы кто-нибудь намекнул нам тогда, кем станет наш не очень грамотный друг, столь дурно говоривший по-русски! Если бы кто-нибудь намекнул нам и этим болтунам, издевавшимся тогда над Кобой…».

То, что случилось потом, известно всем. «Враги» Кобы стали исчезать, а за ними исчезли и почти все его друзья. Покорность и молчание стали непременным условием выживания. Сталин истребил миллионы собственных сограждан, а взамен получил рабское обожание всей страны. «Мы сидели в нашей тесной комнатушке. Рядом сидела моя жена, восторженно глядевшая на Кобу. Для нее он был Бог, соизволивший спуститься прямо с небес в нашу жалкую лачугу. Коба посадил мою дочь на колени, и она сидела, не смея шевельнуться, на коленях Лучшего Друга детворы всего мира». Известный афоризм гласит: «Революция, как Сатурн, пожирает своих детей!». Так было во времена Великой Французской Революции, когда в Париже сбрасывали статуи — сначала королей, потом революционеров. То же произошло и в России некоторое время спустя. История повторяется, но мы не извлекаем из нее никаких уроков.

А история не далёкая: боль, слёзы и кровь совсем рядом. И «отец всех времён и народов» Иосиф Сталин, человек «убивший больше, чем любая чума», как будто неторопливо шагает рядом, покуривая свою вечную трубку и тихонечко напевая свою любимую «Сулико». И от этой близости становиться страшно…

 «Коба» — самый популярный литовский спектакль на международных театральных фестивалях, он с одинаковым успехом шел в России, Белоруссии, Украине, Польше, Германии, Армении и др. странах. Исполнитель главной роли – известный литовский актер из Каунаса Александрас Рубиновас – лауреат многих международных театральных фестивалей. Режиссер спектакля Станисловас Рубиновас. В спектакле звучит грузинская народная музыка

Спектакль состоится в Вильнюсе  6 октября в 18.30 в театр „Vilniaus klasika” (ул. Витяне 6, бывший Дворец строителей). Билеты в системе Bilietai.lt

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