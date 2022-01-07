Попыток пересечь границу Литву не зафиксировано, в Кибартай приводили в чувство иракца

Nuotrauka BFL/ Žygimantas Gedvila

В четверг нелегальные мигранты не пытались пересечь границу Литвы из Беларуси, однако продолжали штурмовать границу с Латвией, сообщила в пятницу Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В четверг также ни одного иностранца не впустили в Литву по гуманитарным причинам.

Между тем латвийские пограничники за минувшие сутки развернули 63 мигрантов, в предыдущие дни они не пропустили в страну от 33 до 85 мигрантов в день.

В Центре регистрации иностранцев в Кибартай пограничникам пришлось спасать жизнь мигранта из Ирака.

В четверг утром этому иностранцу внезапно стало плохо, у него начался озноб. Зайдя в его жилую комнату, пограничники обнаружили его на полу возле кровати.

Как сообщает СОГГЛ, пограничники вызвали скорую, так как у иракца начались судороги и он перестал дышать. Ему срочно стали делать искусственный массаж сердца. Несколько минут спустя дыхание у него восстановилось, но он по-прежнему был без сознания.

Пограничники оказывали ему неотложную помощь в течение десяти минут, а потом в центр прибыли медики и увезли иностранца в больницу Вилкавишкиса.

В больнице состояние иракца удалось стабилизировать, его обследовали, предоставили другую медицинскую помощь. После обеда мигранта вернули в Центр регистрации иностранцев, он чувствует себя нормально.

За период с начала августа литовские пограничники развернули на границе с Беларусью более 8,1 тыс. мигрантов, однако в некоторых случаях это могли быть одни и те же люди, пытавшиеся пересечь границу повторно.

В течение минувших суток литовским пограничникам и помогающим им военным на границе применять оружие не пришлось.

Погранконтроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

До середины января на границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.

В прошлом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. незаконных мигрантов. Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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