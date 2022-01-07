ЕС призвал миротворческие силы ОДКБ «соблюдать суверенитет и независимость Казахстана»

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Евросоюз (ЕС) принял к сведению решение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева обратиться за военной помощью к ОДКБ и призвал миротворческие силы «соблюдать суверенитет и независимость Казахстана». Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, сообщает ТАСС.

«Мы приняли к сведению решение президента Токаева обратиться за помощью к ОДКБ. Без сомнения, мы ожидаем от сил ОДКБ соблюдения суверенитета и независимости Казахстана», — сказала Масрали.

Она также повторила ранее сделанное заявление внешнеполитической службы ЕС по Казахстану, подчеркнув, что ЕС «осуждает акты насилия и вандализма», призывает все стороны в Казахстане к сдержанности и «готов содействовать процессу диалога в Казахстане».