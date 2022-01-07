Увольняется главный советник Науседы по коммуникации, подключается Бержинскас

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Уходит с должности главный советник президента Литвы Гитанаса Науседы по коммуникации Раминта Станайтите-Чеснулене, к команде подключается пресс-атташе бывшего премьера Саулюса Сквярнялиса Томас Бержинскас.

Saulius Skvernelis ir Tomas Beržinskas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Как сообщило в пятницу президентское ведомство, он приступает к работе в пятницу и будет отвечать за сотрудничество с региональными СМИ и коммуникацию проекта Lietuvos galia («Сила Литвы»).

У Бержинскаса десятилетний опыт работы в региональной и национальной прессе, он работал советником министров окружающей среды, финансов, внутренних дел, советником председателя Сейма и премьера по коммуникации.

Между тем глава Группы по коммуникации Станайтите-Чеснулене увольняется с 16 февраля.

Об этом в пятницу сообщило LRT.

«Я решила изменить направление карьеры. Благодарю президента за доверие, которое я чувствовала с самого начала, и свою команду за совместную работу и сплоченность», — сказала BNS главный советник президента.

Станайтите-Чеснулене работала в Группе по коммуникации с середины марта прошлого года.

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