default image
Польша объявила частичный бойкот в ПАСЕ

Подробнее...
default image
Л.Кукурайтис: в следующем году средняя пенсия увеличится на 8% до 374 евро

Подробнее...
default image
Беларусь не видит смысла в размещении российской военной базы

Подробнее...
default image
Группа протестующих напомнила о репрессиях коммунистического Китая

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начался отопительный сезон

Подробнее...
default image
Португалия намерена отменить квоты на въезд мигрантов

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Л.Линкявичюс надлежаще представляет интересы Литвы

Подробнее...
default image
Каждый год в латвийских бэби-боксах в среднем оставляют пять детей

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: позиция правительства по импорту электроэнергии с БелАЭС не меняется

Подробнее...
default image
Под вой сирен начались "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
В Гонконге запретили протестный марш в 70-ю годовщину КНР, но готовятся к беспорядкам

Подробнее...
default image
В кабмине – необъявленное заседание о планах "Беларуськалия" и И. Удовицкого в Клайпеде

Подробнее...
default image
Даунинг-стрит: Brexit непременно состоится 31 октября

Подробнее...
default image
В Литве начинается сезон гриппа

Подробнее...
default image
Ураган в Центральной Европе: обесточены тысячи домов, есть жертвы

Подробнее...
default image
Охраняющее ИАЭС подразделение переходит в подчинение Службы общественной безопасности

Подробнее...
default image
В Литве начинаются "Островецкие учения"

Подробнее...
default image
Саудовская Аравия разрешила иностранкам въезд без сопровождения мужчин

Подробнее...
default image
Итальянский повар добавлял в еду марихуану

Подробнее...
default image
Nematekas сможет экспортировать продукцию во Вьетнам

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Португалия намерена отменить квоты на въезд мигрантов

Фото pixabay.com

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что если у него будет возможность сформировать правительство после предстоящих 6 октября парламентских выборов, то он намерен отменить «абсурдные квоты» на въезд для трудовых мигрантов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лидер социалистов сказал: «Португалия сильно изменилась в отношении мигрантов за последние десятилетия. Мы помним протесты местных жителей в 80-х годах прошлого века против иммигрировавших в страну бразильских стоматологов. Борьба с рассизмом — это всегда незаконченная борьба».

Антониу Кошта также подчернул, что стране нужны иностранцы разных специальностей.

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!