Португалия намерена отменить квоты на въезд мигрантов

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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что если у него будет возможность сформировать правительство после предстоящих 6 октября парламентских выборов, то он намерен отменить «абсурдные квоты» на въезд для трудовых мигрантов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лидер социалистов сказал: «Португалия сильно изменилась в отношении мигрантов за последние десятилетия. Мы помним протесты местных жителей в 80-х годах прошлого века против иммигрировавших в страну бразильских стоматологов. Борьба с рассизмом — это всегда незаконченная борьба».

Антониу Кошта также подчернул, что стране нужны иностранцы разных специальностей.