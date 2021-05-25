Поскольку Минск выслал латвийских дипломатов, Литва готова помочь — Г. Ландсбергис

Он также сказал, что при обсуждении возможной изоляции Беларуси в воздушном пространстве ЕС «есть единое европейское мнение», а инициатива набирает обороты и в Совете руководителей ЕС.

В понедельник в Риге был вывешен исторический белорусский флаг у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где на время Чемпионата мира по хоккею в латвийской столице проживает Национальная сборная Беларуси по хоккею на льду.

В понедельник же Беларусь в связи с этим выслала посла Латвии из Минска, а латвийское правительство ответило симметричным шагом.

Кроме прочего, Э. Ринкевич подчеркнул, что это демонстрирует и подход Латвии к осуществленной Минском «туристической атаке», когда в воскресенье летевший из Афин в Вильнюс самолет был вынужден приземлиться в Минске, где арестовали находившегося на борту белорусского журналиста.

Лидеры ЕС в понедельник осудили эти действия Беларуси и призвали авиакомпании ЕС избегать белорусское воздушное пространство.