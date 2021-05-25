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Поскольку Минск выслал латвийских дипломатов, Литва готова помочь — Г. Ландсбергис

Nuotrauka urm.lt

Поскольку Минск выслал из Беларуси латвийских дипломатов, Литва готова помочь соседней стране, если это потребуется, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

«Вчера я написал Эдгарсу Ринкевичу, большому другу Литвы, министру иностранных дел Латвии, со всей поддержкой и спросил, не требуется какая-либо помощь с нашей стороны потому, что их дипломатическая деятельность в Минске остановлена. У нас есть дипломаты в Минске, мы можем, возможно, чем-то им помочь, но пока кажется, что никакой помощи более не требуется», – сказал Г. Ландсбергис журналистам. 

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Он также сказал, что при обсуждении возможной изоляции Беларуси в воздушном пространстве ЕС «есть единое европейское мнение», а инициатива набирает обороты и в Совете руководителей ЕС. 

В понедельник в Риге был вывешен исторический белорусский флаг у гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где на время Чемпионата мира по хоккею в латвийской столице проживает Национальная сборная Беларуси по хоккею на льду.  

В понедельник же Беларусь в связи с этим выслала посла Латвии из Минска, а латвийское правительство ответило симметричным шагом. 

Кроме прочего, Э. Ринкевич подчеркнул, что это демонстрирует и подход Латвии к осуществленной Минском «туристической атаке», когда в воскресенье летевший из Афин в Вильнюс самолет был вынужден приземлиться в Минске, где арестовали находившегося на борту белорусского журналиста. 

Лидеры ЕС в понедельник осудили эти действия Беларуси и призвали авиакомпании ЕС избегать белорусское воздушное пространство. 

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