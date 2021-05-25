Международный лагерь «Футбола для дружбы» объединил детей из более 200 стран мира

Юные футболисты тренировались к предстоящему Всемирному онлайн-чемпионату по «Футболу для дружбы», а Юные журналисты улучшали свои навыки и освещали мероприятия программы.

На занятиях юные журналисты под руководством профессионалов писали эссе на интересующие их темы, записывали видеоролики о своем вкладе в сохранение окружающей среды и обсуждали тему гендерного равенства в спорте.

Так, Дэвид Сарджент из Ирландии рассказал о существующей в его регионе проблеме вымирания пчел. Чтобы помочь их спасению и обеспечить для них пищу он делает «пчелобомбы» (англ. beebombs) – комья из глины и питательной почвы с семенами диких трав и медоносных цветов. Он также привлек внимание к тому, какой опасности подвержены пчелы и насколько они полезны для устойчивого развития.

Под руководством Юных тренеров, таких как Алкетаби Нивин из Сирии, Международные сборные Дружбы готовились к Всемирному онлайн-чемпионату «Футбол для дружбы» 2021 года. Турнир проходит в цифровом формате на базе специально разработанного футбольного симулятора F4F World.

Участие в чемпионате принимают 32 сборные Дружбы. Отборочные пройдут 24 и 25 мая, а финал — 29 мая. Сборные носят имена животных на грани вымирания – так программа привлекает внимание к проблеме исчезновения видов. Например, «Китайский аллигатор», «Красноногая ворона», «Черная акула», «Широкоплечий носорог», «Манул», «Звездоносый крот», «Лесной филин», «Западный длинноносый еж».

Шахрияр Ахмед Махир, 14 лет, Юный журналист из Бангладеш: «Если честно, от «Футбола для дружбы» я не ожидал столь качественного уровня и общественной поддержки — это удивительно. F4F World – игра, которая всех нас объединила – Юных футболистов, болельщиков, друзей, членов команд. И самое главное – она объединяет наши воспоминания о предыдущих сезонах программы. Действительно, «Футбол для дружбы» объединяет нас и объединяет весь мир!».

Справка о программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

Участники программы – Юные футболисты и Юные журналисты – мальчики и девочки 12 лет, в том числе с инвалидностью. Представляя разные страны и культуры, Юные футболисты объединяются в смешанные сборные и своим примером показывают, что национальность, пол и физические возможности не являются барьером для игры в одной команде. Юные журналисты освещают события программы в Международном детском пресс-центре. Все участники получают статус Юных послов и по возвращению домой продолжают делиться опытом, полученным на «Футболе для дружбы» и продвигать общечеловеческие ценности — дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен более 60 международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая два Мировых рекорда Гиннесса™ за самую многонациональную футбольную тренировку в истории и самое массовое футбольное онлайн-мероприятие в мире.

В 2020 году «Футбол для дружбы» прошел в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединила более 10 тысяч игроков всех возрастов и стала базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий может потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Официальные интернет-ресурсы программы

Фото- и видеоматериалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Вебсайт: https://footballforfriendship.com/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://ru.wikipedia.org/wiki/Футбол_для_дружбы

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme