После ликвидации очередей Польша ограничила движение грузовиков через Лаздияй

Фото BFL/Томаса Лукшиса

После того, как не осталось очередей грузового транспорта на границе между Литвой и Польшей, Польша с полуночи ограничит движение грузовиков через пограничный пункт Лаздияй-Огродники.

«Польская сторона информировала, что с полуночи с четверга на пятницу, в час ночи по литовскому времени и в 00 часов по польскому времени через пункт пограничного контроля в Лаздияй не будут пропускаться автомобили массой 7,5 тонн. Все остальные транспортные средства, чья масса меньше, могут продолжать проезжать через этот пункт», — информировал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.

Он сказал, что такую информацию СОГГЛ передали ответственные сотрудники польской погранслужбы, мотивы указаны не были.

На пункте Калвария – Будзиск ограничений нет.

Как сообщила BNS советник министра внутренних дел Божена Заборовска-Зданович, Польша согласилась временно пропустить грузовой транспорт на этом пункте, так как это охраняемая природная территория.

«Со стороны Польши жилая территория является заказником и там никогда не разрешалось движение тяжелых грузовых транспортных средств. Так как сформировались очереди на границе, они согласились временно снять эти ограничения. Так как очередей в пункте Калвария-Будзиск не осталось, то пункт Лаздияй-Огродники вновь временно закрыт», — сказала она.

Представитель министра сообщила, что если образуются очереди, то снова можно будет говорить о движении грузового транспорта через этот пункт.

После настоятельных просьб Литвы Польша открыла пограничный пункт Лаздияй-Огродники вечером во вторник, так как на контрольно-пропускном пункте Калавария – Будзиск из-за большой нагрузки образовались очереди почти в 50 километров. В четверг утром очередей не осталось, в том числе и из-за изменений в процедуре проверки со стороны Польши.