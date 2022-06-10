После массовых убийств в США Палата представителей приняла закон о контроле над оружием

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, значительно ужесточающий меры по контролю над оружием. Большинство в палате составляют демократы, однако в поддержку проголосовали и пять республиканцев. Предполагается, что закон будет торпедирован Сенатом, где у республиканцев большинство.
Инициатива, официально названная «Законом о защите детей», стала ответом на последние массовые убийства в Ювалде и Баффало. Она предусматривает запрет на продажу полуавтоматического оружия и дробовиков лицам, не достигшим 24 лет, ограничивает объем магазинов 15 патронами. Нарушение этих правил объявляется федеральным преступлением.
Правительства штатов получат возможность скупать у населения магазины большего объема. Предусмотрены налоговые льготы при покупке сейфов для оружия. Ужесточается контроль над предохранителями, позволяющими вести огонь очередями из полуавтоматического оружия.
«Это крестовый поход во имя наших детей. Оружие стало главной причиной детской смертности в США. Вам не стыдно? Такие истории становятся у нас все более распространенными», — заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Республиканцы утверждают, что новый закон противоречит конституции, поскольку право на владение оружием защищено второй поправкой к конституции. Эта точка зрения доминирует в Сенате.NEWSru.co.il