После массовых убийств в США Палата представителей приняла закон о контроле над оружием

By United States House of Representatives or Office of the Speaker of the House — speaker.gov and Speak Paul Ryan on Facebook (direct link), Public Domain, wikimedia.org

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект, значительно ужесточающий меры по контролю над оружием. Большинство в палате составляют демократы, однако в поддержку проголосовали и пять республиканцев. Предполагается, что закон будет торпедирован Сенатом, где у республиканцев большинство.

Инициатива, официально названная «Законом о защите детей», стала ответом на последние массовые убийства в Ювалде и Баффало. Она предусматривает запрет на продажу полуавтоматического оружия и дробовиков лицам, не достигшим 24 лет, ограничивает объем магазинов 15 патронами. Нарушение этих правил объявляется федеральным преступлением.